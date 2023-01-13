Без посредников. В российском МИД захотели прямых переговоров с Украиной

В российском Министерстве иностранных дел хотят, чтобы в случае возобновления переговоров с Украиной они были без посредников.

В Москве подчеркнули, что хотят, чтобы переговоры с Украиной проходили без западных стран, поскольку у них якобы есть свои цели.

"Если и когда эти контакты возобновятся, то они, скорее всего, тоже будут прямыми. И это было бы лучшим вариантом, поскольку, как показывает практика, западные посредники часто преследуют собственные цели и пытаются влиять на переговоры, действуя не для урегулирования конфликта, а в собственных политических и экономических интересах", - сказал Полищук.

Напомним, сейчас Украина и Россия не проводят переговоры. Однако в Кремле говорят, что готовы продолжить их на собственных условиях.

Руководство Украины объясняло, что Украина готова вернуться за стол переговоров после улучшения позиций на фронте или в случае вывода РФ своих войск.

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