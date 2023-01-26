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Зеленский о Путине: он для меня никто, переговоры с ним не интересны

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Киев , Четверг 26 января 2023 09:59
Зеленский о Путине: он для меня никто, переговоры с ним не интересны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему не интересны переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что Москва якобы просит мира, но атакует Украину ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в интервью Sky News.

Зеленский на вопрос о том, поможет ли встреча с Путиным закончить войну, сказал, что ему не интересны переговоры с главой Кремля.

"Мне это не интересно. Неинтересно встречаться, неинтересно говорить… Я действительно не понимаю, кто принимает решения в России", - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что Украина не хочет воевать на территории России, поскольку люди являются приоритетом.

"Я просто хочу, чтобы они как можно быстрее прекратили войну и как можно быстрее покинули нашу страну. Я могу вам точно сказать, если они покинут нашу территорию, война прекратится. Вот и все", - добавил глава государства.

На вопрос, не слишком ли поздно для переговоров, Зеленский сказал: "После полномасштабного вторжения для меня Путина никто".

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что не видит с кем можно говорить в России и заявил, что нет уверенности в том, что Путин еще жив.

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