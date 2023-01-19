Зеленский не видит с кем говорить в России: не до конца пойму, жив ли Путин

Сейчас неясно, с кем из представителей РФ можно вести переговоры. Также нет уверенности в том, жив ли российский диктатор Владимир Путин вообще.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на "Украинском завтраке" в Давосе.

"Переговоры - это не мир. Его надо осознавать сторонами. Тем не менее, с начала моего президентства мы делали все, чтобы дипломатией освободить наши земли и постоянно это предлагали. Но кто-то не хотел, потом у кого-то не было времени, кто-то не верил, а кто-то выдвигал условия", - отметил Зеленский.

Он также сказал, что таких "кто-то" было очень много с центром в Москве.

"И сегодня я не совсем понимаю с кем говорить и о чем. Я не уверен, что тот президент России, который иногда появляется на "хромакее" (зеленый фон, на который можно накладывать картинку - ред.). Он там появляется, но я не совсем понимаю, что это именно он там есть, и не до конца понимаю, что он жив. Принимает ли он решение, или это кто-то там принимает решение? Что за круг лиц? У меня нет такой информации", - заявил Зеленский.

Глава государства также обратил внимание на то, что РФ пообещала европейским лидерам одно, а затем начать полномасштабное вторжение в Украину.

"Я просто не совсем понимаю с кем мы имеем дело. Поэтому когда мы говорим о переговорах, то я не совсем понимаю с кем. Мне кажется сначала Россия должна найти "кого-то", а потом предложить "что-то", - подытожил Зеленский.

Отметим, ранее президент Владимир Зеленский сказал, что война прекратится, если Путин умрет.

Напомним, ранее руководитель украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что глава Кремля Владимир Путин болеет долго и очень серьезно, и увидеть победу Украины в войне он успеет, поскольку умрет.

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