Главная » Новости » Происшествия

Кривой Рог снова под ударом РФ: объект инфраструктуры массированно атаковали "Шахеды"

Украина, Среда 14 января 2026 00:42
Кривой Рог снова под ударом РФ: объект инфраструктуры массированно атаковали "Шахеды" Фото:
Автор: Маловичко Юлия

Россияне совершили атаку ударными беспилотниками на объект инфраструктуры в Кривом Роге почти в полночь 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Враг снова провел массированную атаку "Шахедами" по объекту инфраструктуры.
Слава Богу, пострадавших нет. Последствия будем восстанавливать", - сообщил Вилкул.

Отметим, незадолго до обстрела Воздушные Силы предупреждали о движении дронов в направлении Кривого Рога.

"Группы БпЛА по границе Днепропетровщины и Николаевщины в направлении Кривого Рога и Казанки", - писали в ВС в 22:31.

Обновлено в 0:57

Вилкул написал о взрывах в результате удара РФ по объекту инфраструктуры и сообщил следующее, обращаясь к жителям города:

"Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть такая возможность. Будет сложно", - говорится в сообщении чиновника.

Как известно, 12 января россияне атаковали ударными беспилотниками объекты инфраструктуры в Кривом Роге, в городе были слышны взрывы.

Еще мы писали, что оккупанты недавно совершили одну из крупнейших комбинированных атак на Кривой Рог в Днепропетровской области за все время полномасштабного вторжения. Удары были нанесены днем и вечером, 7 января, по нескольким локациям.

В результате обстрела пострадали восемь человек, двое из которых находились в больнице на стационаре. Также у жителей Кривого Рога возникли проблемы с поставкой воды, тепла и электроэнергии.

Россияне регулярно атакуют Кривой Рог - удары фиксируются несколько раз в месяц, а в периоды эскалации могут происходить еженедельно или сериями в течение нескольких дней.

Для атак используют баллистические и крылатые ракеты, а также ударные беспилотники типа "Шахед". Часто применяют комбинированные удары-¦ракеты вместе с дронами, в частности в ночное время. Целями становятся город, жилищная застройка и инфраструктура.

