Кривой Рог снова под ударом РФ: объект инфраструктуры массированно атаковали "Шахеды"

Россияне совершили атаку ударными беспилотниками на объект инфраструктуры в Кривом Роге почти в полночь 14 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

"Враг снова провел массированную атаку "Шахедами" по объекту инфраструктуры.

Слава Богу, пострадавших нет. Последствия будем восстанавливать", - сообщил Вилкул.

Отметим, незадолго до обстрела Воздушные Силы предупреждали о движении дронов в направлении Кривого Рога.

"Группы БпЛА по границе Днепропетровщины и Николаевщины в направлении Кривого Рога и Казанки", - писали в ВС в 22:31.

Обновлено в 0:57

Вилкул написал о взрывах в результате удара РФ по объекту инфраструктуры и сообщил следующее, обращаясь к жителям города:

"Прошу набрать воды и зарядить гаджеты, если есть такая возможность. Будет сложно", - говорится в сообщении чиновника.