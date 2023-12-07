Если США не поддержат помощь Украине, улыбаться будут только Путин и Си Цзиньпин, - Кэмерон

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Глава британского МИД выступил на конференции по безопасности Aspen в Вашингтоне. Он подчеркнул, что "для нашего поколения есть великий вызов и испытание", которые заключаются в защите демократии.

По словам Кэмерона, нужно понимать, что европейская безопасность - это и американская безопасность. В этом вопросе необходимо единство.

"Мы должны передать эти деньги украинцам, мы должны поддержать их и сделать так, чтобы проиграл Путин, потому что если эти деньги не пройдут голосование, то улыбаться будут только два человека. Один из них - Владимир Путин в Москве. Другой - Си Цзиньпин в Пекине. И не знаю, как вы, а я не хочу делать рождественский подарок ни одному из этих людей", - подчеркнул министр.

Проблемы с финансированием помощи Украине

Напомним, еще в октябре президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на нужды национальной безопасности. Эти средства включают более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.

Такой запрос является срочным, поскольку деньги, которые Конгресс ранее выделял на помощь нашей стране уже заканчиваются.

При этом недавно советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявлял о том, что у его страны не будет возможности продолжать передачу оружия Украине в случае отсутствия нового финансирования.

Вчера, 6 декабря, запрос Байдена рассматривали в Сенате. Его отказались поддерживать все республиканцы. Они требуют, чтобы Белый дом внес в запрос предложения по усилению безопасности границ.

Более детально о том, почему в США не могут одобрить новое финансирование помощи Украине, - в материале РБК-Украина.