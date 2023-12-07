Якщо США не підтримають допомогу Україні, посміхатимуться лише Путін і Сі Цзіньпін, - Кемерон

Відмова Конгресу Сполучених Штатів Америки від підтримки нового фінансування допомоги Україні порадує лише російського диктатора Володимира Путіна та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Глава британського МЗС виступив на конференції з безпеки Aspen у Вашингтоні. Він наголосив, що "для нашого покоління є великий виклик та випробування", які полягають у захисті демократії.

За словами Кемерона, слід розуміти, що європейська безпека - це й американська безпека. У цьому питанні необхідна єдність.

"Ми повинні передати ці гроші українцям, ми повинні підтримати їх і зробити так, щоб програв Путін, бо якщо ці гроші не пройдуть голосування, то посміхатимуться лише дві людини. Одна з них - Володимир Путін у Москві. Інша - Сі Цзіньпін у Пекіні. І не знаю, як ви, а я не хочу робити різдвяний подарунок жодному з цих людей", - наголосив міністр.

Проблеми з фінансуванням допомоги Україні

Нагадаємо, ще у жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на потреби національної безпеки. Ці кошти включають понад 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

Такий запит є терміновим, оскільки гроші, які Конгрес раніше виділяв на допомогу нашій країні, вже закінчуються.

При цьому нещодавно радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявляв про те, що його країна не матиме можливості продовжувати передачу зброї Україні у разі відсутності нового фінансування.

Вчора, 6 грудня, запит Байдена розглядали у Сенаті. Його відмовилися підтримувати усі республіканці. Вони вимагають, щоб Білий дім вніс до запиту пропозиції щодо посилення безпеки кордонів.

Детальніше про те, чому в США не можуть схвалити нове фінансування допомоги Україні, - у матеріалі РБК-Україна.