Украина уже использует МиГ-29, полученные от Польши и Словакии, - Генштаб

Украина уже использует истребители МиГ-29, которые передали Польша и Словакия. Однако военные надеются получить американские истребители F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова в ходе брифинга.

"Хочу отметить, что в течение июня на крыло поставлены истребители МиГ-29, полученные в рамках международной технической помощи от Польши и Словакии", - сказал Громов.

Он поблагодарил партнеров за поддержку украинской армии и выразил надежду, что наши военные смогут получить истребители F-16.

"Искренне благодарим наших партнеров за поддержку и помощь и надеемся увидеть легендарные истребители F-16 в украинском небе уже в ближайшее время", - добавил представитель Генштаба.

МиГ-29 для Украины

Напомним, в начале этого года Словакия заявила о готовности предоставить Украине советские истребители МиГ-29. Уже к середине апреля Украина получила от Словакии обещанные 13 самолетов.

Польша также передала на вооружение Воздушных сил Украины самолеты МиГ-29. Известно, что украинские военные получили 14 истребителей.

Ранее РБК-Украина объясняло главные отличия американского истребителя F-16 от советского МиГ-29.

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