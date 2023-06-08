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Польша призвала ЕС ужесточить санкции против РФ и Беларуси, - PolskieRadio

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Четверг 08 июня 2023 03:44
Польша призвала ЕС ужесточить санкции против РФ и Беларуси, - PolskieRadio Фото: против РФ хотят усилить санкции (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Брюсселе на встрече с депутатами Европарламента за закрытыми дверями посол Польши в Евросоюзе призвал к ужесточению санкций в отношении РФ и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.

По данным журналистов издания, представитель Польши в Брюсселе настаивал на ужесточении ответа со стороны Европейского союза в связи с подрывом российскими оккупантами Каховской ГЭС в Украине.

Разрушение дамбы в Херсонской области дипломат назвал военным преступлением и "новой фазой ужасающей агрессии".

Также отмечается, что на данной встрече послы государств-членов ЕС не смогли достичь понимания относительно 11-го пакета санкций против РФ, и согласования по данному вопросу продолжится через неделю.

"Присутствовавшие на встрече дипломаты отметили, что посол обратил внимание на отсутствие санкций против попадающих в Европу российских алмазов, за счет чего наполняется российский бюджет", - говорится в публикации.

Представитель Польши предложил включить в проект новых ограничений запрет на импорт российской агропродукции.

Польский посол также призывает ввести дальнейшие санкций в отношении Беларуси с целью предотвращения обхода ограничительных мер против РФ.

Кроме того, Польша требует просмотра 10-го пакета, в котором выявлены "лазейки и недоработки".

Новые санкции против РФ

Европейский союз готовит новый 11-й пакет санкций против России, направленный на борьбу с обходом действующих ограничений.

Во время недавнего саммита G7 в японской Хиросиме лидеры стран Большой семерки подтвердили свою преданность санкциям против РФ. В частности, они ограничат экспорт промышленного оборудования, инструментов и технологий, полезных для военных действий РФ, а также его доходы от торговли металлами и алмазами.

На днях президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что было проанализировано, как РФ удается обходить санкции, и сообщил, что следующим шагом будет перекрытие всех направлений, которыми Москва может это сделать.

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