Если Рада не примет закон о посылках, кредитование от МВФ и ЕС может остановиться, - источник

Парламент может заблокировать поступление миллиардов евро в бюджет Украины, если не примет законопроект о налогообложении посылок.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами".

Условие о принятии закона о налогообложении посылок может получить статус prior actions. Это приведет к тому, что второй транш кредита МВФ Украина не получит, пока не примет закон.

Министр финансов Сергей Марченко ранее подтвердил, что вариантов нет.

"У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-то образом передоговориться...", - сказал Марченко.

Приостановление финансирования со стороны МВФ затормозит и кредит ЕС. Его военная часть на закупку вооружения будет выполняться, а вот 8,35 млрд евро для бюджетных нужд Украина получить уже не сможет.