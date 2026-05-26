ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Если Рада не примет закон о посылках, кредитование от МВФ и ЕС может остановиться, - источник

08:40 26.05.2026 Вт
2 мин
Кредиторы будут ждать принятия закона о налоге на посылки
aimg Елена Чупровская aimg Юрий Дощатов
Если Рада не примет закон о посылках, кредитование от МВФ и ЕС может остановиться, - источник Фото: Рада медлит с законом о посылках и рискует миллиардами от МВФ и ЕС (facebook.com ukrposhta)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Парламент может заблокировать поступление миллиардов евро в бюджет Украины, если не примет законопроект о налогообложении посылок.

Об этом говорится в публикации РБК-Украина "Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами".

Читайте также: Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ

Условие о принятии закона о налогообложении посылок может получить статус prior actions. Это приведет к тому, что второй транш кредита МВФ Украина не получит, пока не примет закон.

Министр финансов Сергей Марченко ранее подтвердил, что вариантов нет.

"У нас нет возможности снять этот вопрос или каким-то образом передоговориться...", - сказал Марченко.

Приостановление финансирования со стороны МВФ затормозит и кредит ЕС. Его военная часть на закупку вооружения будет выполняться, а вот 8,35 млрд евро для бюджетных нужд Украина получить уже не сможет.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что более половины украинцев поддерживают отмену льгот на посылки. Налоговые изменения имеют общественную поддержку, но застряли в парламенте.

Тем временем законопроект о налоге на посылки фактически зашел в тупик. Депутаты до сих пор не могут прийти к общему решению.

Однако возобновление кредитования экономики напрямую зависит от выполнения Украиной обязательств перед международными партнерами. Поэтому Киев вынужден принять этот закон.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз МВФ
Новости
США готовы сделать все возможное, чтобы закончить войну в Украине, - Рубио
США готовы сделать все возможное, чтобы закончить войну в Украине, - Рубио
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами