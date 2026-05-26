Якщо Рада не ухвалить закон про посилки, кредитування від МВФ та ЄС може зупинитися, - джерело

Парламент може заблокувати надходження мільярдів євро до бюджету України, якщо не ухвалить законопроект про оподаткування посилок.

Умова щодо ухвалення закону про оподаткування посилок може отримати статус prior actions. Це призведе до того, що другий транш кредиту МВФ Україна не отримає, доки не ухвалить закон.

Міністр фінансів Сергій Марченко раніше підтвердив, що варіантів немає.

"У нас немає можливості зняти це питання або якимось чином передомовитися…", – сказав Марченко.

Призупинення фінансування з боку МВФ загальмує і кредит ЄС. Його військова частина на закупівлю озброєння буде виконуватися, а ось 8,35 млрд євро для бюджетних потреб Україна отримати вже не зможе.