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Если поставки оружия невозможны. Глава Пентагона призвал передать Украине зимнее снаряжение

Фото: Ллойд Остин, глава Пентагона США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Странам, у которых нет возможности поставлять Украину оружие, необходимо передавать ВСУ зимнее снаряжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина в ходе брифинга.

Остин отметил, сейчас очень важна любая поддержка украинских военных в полномасштабной войне против РФ, упомянув о зимнем снаряжении.

"Каждый вклад важен. Члены этой Контактной группы едины в нашей поддержке самообороны Украины в любое время года", - заявил Остин.

Напомним, сегодня, 12 октября, в Брюсселе прошла встреча международной контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн").

В ходе встречи Остин заявил, что украинские военные достигли потрясающих достижений на поле боя и изменили динамику войны.

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