UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Якщо постачання зброї неможливе. Глава Пентагону закликав передати Україні зимове спорядження

Фото: Ллойд Остін, голова Пентагону США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Країнам, які не мають можливості постачати Україні зброю, необхідно передавати ЗСУ зимове спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час брифінгу.

Остін зазначив, що зараз дуже важлива будь-яка підтримка українських військових у повномасштабній війні проти РФ, згадавши про зимове спорядження.

"Кожен внесок важливий. Члени цієї Контактної групи єдині у нашій підтримці самооборони України у будь-яку пору року", - заявив Остін.

Нагадаємо, сьогодні, 12 жовтня, у Брюсселі відбулася зустріч міжнародної контактної групи з оборони України (формат "Рамштайн").

Під час зустрічі Остін заявив, що українські військові досягли приголомшливих досягнень на полі бою та змінили динаміку війни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПентагонСполучені Штати АмерикиЗбройні сили УкраїниВійськова допомога