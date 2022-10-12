Якщо постачання зброї неможливе. Глава Пентагону закликав передати Україні зимове спорядження

Країнам, які не мають можливості постачати Україні зброю, необхідно передавати ЗСУ зимове спорядження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони США Ллойда Остіна під час брифінгу .

Остін зазначив, що зараз дуже важлива будь-яка підтримка українських військових у повномасштабній війні проти РФ, згадавши про зимове спорядження.

"Кожен внесок важливий. Члени цієї Контактної групи єдині у нашій підтримці самооборони України у будь-яку пору року", - заявив Остін.