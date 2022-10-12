ua ru
Ср, 12 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Брюсселе началось шестое заседание "Рамштайн"

Новина українською →
Среда 12 октября 2022 14:37
В Брюсселе началось шестое заседание "Рамштайн" Фото: в Брюсселе началось шестое заседание "Рамштайн" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 12 октября, в Брюсселе началось шестое заседание Контактной группы по обороне Украины. Главной темой повестки дня будет усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Алексея Резникова.

"Начинаем работу в рамках оборонной контактной группы Украины - Рамштайн 6 и НАТО на уровне министров обороны. Также есть важные двусторонние встречи.
Пункт №1 сегодняшней повестки дня - усиление украинской противовоздушной обороны. Чувствую оптимизм. Следите за новостями", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том ,чего ждать от шестого заседания "Рамштайна". Не исключается, что одной из тем будет заявка Украины на вступление в НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Брюссель
NEWS
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
Приоритетом военной помощи Украине станет усиление ПВО, - генсек НАТО
DAILY
Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе
Юлия Акимовакорреспондент Кремлевский тупик. Как Россия "меняет тактику" в войне и что говорят на Западе