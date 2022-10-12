В Брюсселе началось шестое заседание "Рамштайн"

Сегодня, 12 октября, в Брюсселе началось шестое заседание Контактной группы по обороне Украины. Главной темой повестки дня будет усиление противовоздушной обороны нашей страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Алексея Резникова.

"Начинаем работу в рамках оборонной контактной группы Украины - Рамштайн 6 и НАТО на уровне министров обороны. Также есть важные двусторонние встречи. Пункт №1 сегодняшней повестки дня - усиление украинской противовоздушной обороны. Чувствую оптимизм. Следите за новостями", - пишет министр.

Напомним, РБК-Украина писало о том ,чего ждать от шестого заседания "Рамштайна". Не исключается, что одной из тем будет заявка Украины на вступление в НАТО.

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