ua ru
Сб, 21 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Leopard доставят в Украину, но идет дискуссия по поводу публичной подачи этого, - ГУР

Новина українською →
Украина, Суббота 21 января 2023 23:06
Leopard доставят в Украину, но идет дискуссия по поводу публичной подачи этого, - ГУР Фото: Leopard доставят в Украину, но идет дискуссия по поводу публичной подачи этого, - ГУР (GettyImages
Автор: Наталья Кава

Украина получит на свое вооружение танки Leopard. Однако на данном этапе идут переговоры о том, как публично представить эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий представителя пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрея Юсова в эфире телемарафона.

По его словам, Украина достигла значительного прорыва в получении военной помощи.

"За последний год свободный мир прошел тектонические шаги и изменения в понимании ситуации в Украине, восприятия России и готовности помогать Украине. Все, что мы видим по помощи средств противовоздушной, противоракетной обороны и бронетехники - это уже прорыв", - сказал Юсов.

Он также отметил, что, несмотря на отсутствие публичного решения о передаче танков, Украина их получит. Консенсус уже сформирован.

"Общая позиция партнеров по необходимости победы Украины уже сформирована, а для этого точно нужны танки, в том числе танки Leopard 2", - пояснил Юсов.

Напомним, западные союзники пока не пришли к соглашению о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2 на встрече в формате "Рамштайн" 20 января.

Также ранее мы писали, что Германия готова ускорить продвижение по танкам Leopard 2., если будут соответствующие договоренности с союзниками. Министр обороны ФРГ Борис Писториус пообещал пересмотреть запасы танков страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
Кипр готов отправить Украине танки Т-80У в обмен на немецкие Leopard, - СМИ
DAILY
Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Хатия Деканоидзе: Победа Украины – это могила Путина