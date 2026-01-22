Если злодеи начнут стрелять, мы это уничтожим над Гренландией: Трамп сделал новое заявление

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ведущей Fox Business Марии Бартиромо сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По словам Трампа, переговоры по Гренландии фактически обеспечивают Соединенным Штатам полный доступ к оборонной инфраструктуре острова. Он отметил, что сейчас стороны обсуждают технические детали, однако суть договоренностей уже понятна.

"Сейчас действительно обсуждаются детали, но по сути это полный доступ. Этому нет конца, нет ограничений во времени", - подчеркнул Трамп.

Он уточнил, что речь идет, в частности, о возможности размещения системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"Мы получаем все, что хотим, бесплатно", - заявил президент США.

Трамп также подчеркнул стратегическое значение Гренландии для глобальной безопасности.

"Это очень важная часть, потому что все происходит над Гренландией. Если злодеи начнут стрелять, это происходит над Гренландией. Так что мы это уничтожим. Это довольно безошибочно. Это удивительно", - добавил он.