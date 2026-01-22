Если злодеи начнут стрелять, мы это уничтожим над Гренландией: Трамп сделал новое заявление
США получат разрешение на размещение в Гренландии элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью ведущей Fox Business Марии Бартиромо сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Трампа, переговоры по Гренландии фактически обеспечивают Соединенным Штатам полный доступ к оборонной инфраструктуре острова. Он отметил, что сейчас стороны обсуждают технические детали, однако суть договоренностей уже понятна.
"Сейчас действительно обсуждаются детали, но по сути это полный доступ. Этому нет конца, нет ограничений во времени", - подчеркнул Трамп.
Он уточнил, что речь идет, в частности, о возможности размещения системы противоракетной обороны "Золотой купол".
"Мы получаем все, что хотим, бесплатно", - заявил президент США.
Трамп также подчеркнул стратегическое значение Гренландии для глобальной безопасности.
"Это очень важная часть, потому что все происходит над Гренландией. Если злодеи начнут стрелять, это происходит над Гренландией. Так что мы это уничтожим. Это довольно безошибочно. Это удивительно", - добавил он.
Что еще известно о Гренландии
Напомним, ранее Трамп уже говорил, что Гренландия нужна США для размещения элементов системы противоракетной обороны "Золотой купол".
Президент США требовал передать Гренландию под контроль Штатам для строительства системы ПРО. По его словам, если НАТО не будет действовать немедленно, стратегический остров могут захватить Россия или Китай.
21 января глава Белого дома и генеральный секретарь НАТО обсуждали соглашение по Гренландии.
По данным западных СМИ, это соглашение не предусматривает передачу полного суверенитета над Гренландией от Дании Соединенным Штатам.
План предусматривает обновление "Соглашения об обороне Гренландии" 1951 года между США и Данией, которое позволяло Соединенным Штатам строить военные базы на острове и создавать "оборонительные зоны", если НАТО сочтет это необходимым.
Другие издания писали, что США якобы готовы выкупить Гренландию за 700 млрд долларов.