Якщо лиходії почнуть стріляти, ми це знищимо над Гренландією: Трамп зробив нову заяву
США отримають дозвіл на розміщення в Гренландії елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол".
Про це заявив президент США Дональд Трамп в інтерв’ю ведучій Fox Business Марії Бартіромо повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Трампа, переговори щодо Гренландії фактично забезпечують Сполученим Штатам повний доступ до оборонної інфраструктури острова. Він зазначив, що наразі сторони обговорюють технічні деталі, однак суть домовленостей вже зрозуміла.
"Зараз дійсно обговорюються деталі, але по суті це повний доступ. Цьому немає кінця, немає обмежень у часі", - наголосив Трамп.
Він уточнив, що йдеться, зокрема, про можливість розміщення системи протиракетної оборони "Золотий купол".
"Ми отримуємо все, що хочемо, безкоштовно", - заявив президент США.
Трамп також підкреслив стратегічне значення Гренландії для глобальної безпеки.
"Це дуже важлива частина, тому що все відбувається над Гренландією. Якщо лиходії почнуть стріляти, це відбувається над Гренландією. Тож ми це знищимо. Це досить безпомилково. Це дивовижно", - додав він.
Що ще відомо про Гренландію
Нагадаємо, раніше Трамп уже говорив, що Гренландія потрібна США для розміщення елементів системи протиракетної оборони "Золотий купол".
Президент США вимагав передати Гренландію під контроль Штатам для будівництва системи ПРО. За його словами, якщо НАТО не діятиме негайно, стратегічний острів можуть захопити Росія або Китай.
21 січня глава Білого дому і генеральний секретар НАТО обговорювали угоду щодо Гренландії.
За даними західних ЗМІ, ця угода не передбачає передачу повного суверенітету над Гренландією від Данії Сполученим Штатам.
План передбачає оновлення "Угоди про оборону Гренландії" 1951 року між США і Данією, яка давала змогу Сполученим Штатам будувати військові бази на острові та створювати "оборонні зони", якщо НАТО вважатиме це за необхідне.
Інші видання писали, що США нібито готові викупити Гренландію за 700 млрд доларів.