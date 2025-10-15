Россия давно бы проиграла войну без поддержки КНДР, - Буданов

Россия давно бы проиграла войну в Украине, если бы Кремль не поддерживали союзники, в частности Северная Корея.
Об этом заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное ГУР МО.
Буданов провел встречу с представителями иностранного военно-дипломатического корпуса, на которой обсудили, в частности, противодействие агрессору.
"Россия давно бы проиграла эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы. Прежде всего, Северной Кореей", - заявил глава ГУР.
Руководитель украинской разведки сообщил также, что некоторые страны демонстрируют не совсем честное поведение. Они, вопреки международным санкциям, позволяют Москве получать оружие и другую важную часть базы, а их граждане соглашаются присоединиться к российской армии.
"Я хочу обратить внимание на то, что не совсем честно ведут себя некоторые страны. Они, вопреки международным санкциям, позволяют РФ получать оружие, боеприпасы и критически важную элементную базу. Также позволяют собственным гражданам пополнять ряды ВС РФ", - подытожил Буданов.
Он также поблагодарил иностранных партнеров за поддержку Украины и предостерег ЕС и НАТО от усиления гибридной войны со стороны РФ.
Также глава ГУР с представителями иностранных государств почтил память павших в войне с РФ разведчиков.
Чиновники возложили цветы к Мемориалу украинским разведчикам.
Фото: кадры чествования памяти погибших защитников ГУР (t.me/DIUkraine)
Как известно, Северная Корея поддерживает военную машину Кремля в течение полномасштабного вторжения в Украину. И направляла свои войска для участия в боевых действиях как минимум в Курской области.
Неоднократно сообщалось о запчастях из КНДР в найденном на территории Украины российском оружии, которым агрессор атакует ежедневно.
Также известно о регулярных тайных поставках вооружения в РФ из Северной Кореи. В частности недавно сообщалось, что Москва может возобновить поставки вооружений из КНДР после двухмесячного перерыва.
Еще РБК-Украина писало, что россияне могли получить от Северной Кореи более 12 млн артиллерийских снарядов.
Как известно, РФ в прошлом месяце начала масштабную компанию провокаций с дронами и самолетами на территории стран НАТО и Евросоюза.
Кроме этого сообщалось об усилении провокаций РФ в Европе - западные спецслужбы фиксируют использование Москвой "теневого флота" как платформы для запуска дронов в воздушное пространство стран Альянса.
Также РБК-Украина писало о шпионаже в ЕС в пользу российских спецслужб - в Польше задержали двух россиян, которым уже предъявили обвинения по этому делу.
Кроме передачи данных ФСБ их подозревают в отправке и организации получения посылки со взрывчаткой через курьерскую службу.