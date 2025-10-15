Россия давно бы проиграла войну без поддержки КНДР, - Буданов

Буданов провел встречу с представителями иностранного военно-дипломатического корпуса, на которой обсудили, в частности, противодействие агрессору.

"Россия давно бы проиграла эту войну. Украина с помощью партнеров вернула бы оккупированные территории, если бы не поддержка Кремля союзниками Москвы. Прежде всего, Северной Кореей", - заявил глава ГУР.

Руководитель украинской разведки сообщил также, что некоторые страны демонстрируют не совсем честное поведение. Они, вопреки международным санкциям, позволяют Москве получать оружие и другую важную часть базы, а их граждане соглашаются присоединиться к российской армии.

"Я хочу обратить внимание на то, что не совсем честно ведут себя некоторые страны. Они, вопреки международным санкциям, позволяют РФ получать оружие, боеприпасы и критически важную элементную базу. Также позволяют собственным гражданам пополнять ряды ВС РФ", - подытожил Буданов.

Он также поблагодарил иностранных партнеров за поддержку Украины и предостерег ЕС и НАТО от усиления гибридной войны со стороны РФ.

Кирилл Буданов и союзники почтили память погибших в войне разведчиков

Также глава ГУР с представителями иностранных государств почтил память павших в войне с РФ разведчиков.

Чиновники возложили цветы к Мемориалу украинским разведчикам.

Фото: кадры чествования памяти погибших защитников ГУР (t.me/DIUkraine)