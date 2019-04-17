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Крючкову загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна

Новини » Політика    17.04.2019 - 14:19
Крючкову загрожує до 12 років в'язниці з конфіскацією майна
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Крючкову висунуто підозру у частині 5 статті 191 Кримінального кодексу

Колишньому депутату Дмитру Крючкову загрожує ув'язнення терміном до 12 років з конфіскацією майна. Про це РБК-Україна повідомив прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець.

За словами прокурора, Крючкову висунуто підозру у частині 5 статті 191 Кримінального кодексу. Дана стаття передбачає максимальне покарання у вигляді 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Також він уточнив, що німецьке правосуддя повідомило про намір видати Крючкова Україні 19 березня.

Відзначимо, сьогодні в Солом'янському районному суді столиці проходить судове засідання, в ході якого розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому депутату Дмитру Крючкову. В ході засідання Крючков розповів про зустрічі з Ігорем Кононенко, в ході якої обговорювалися робота з обленерго та "Центренерго".

Крім того, Дмитро Крючков відмовився співпрацювати зі слідством в рамках справи про розкрадання коштів держпідприємства "Енергоринок", і уточнив, що не буде давати свідчення співробітникам НАБУ і САП.

Нагадаємо, в квітні 2018 року в Німеччині затримали колишнього депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Його підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".

 

 

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