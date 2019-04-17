ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Крючкову грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Новости » Политика    17.04.2019 - 14:19
Крючкову грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Фото: заседание суда (РБК-Украина)

Крючкову выдвинуто подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса

Бывшему депутату Дмитрию Крючкову грозит заключение на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Об этом РБК-Украина сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец.

По словам прокурора, Крючкову выдвинуто подозрение по части 5 статьи 191 Уголовного кодекса. Данная статья предполагает максимальное наказание в виде 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Также он уточнил, что немецкое правосудие сообщило о намерении выдать Крючкова Украине 19 марта.

Отметим, сегодня в Соломенском районном суде столицы проходит судебное заседание, в ходе которого рассматривают ходатайство о избрании меры пресечения бывшему депутату Дмитрию Крючкову. В ходе заседания Крючков рассказал о встречи с Игорем Кононенко, в ходе которой обсуждались работа с облэнерго и "Центрэнерго".

Кроме того, Дмитрий Крючков отказался сотрудничать со следствием в рамках дела о хищениях средств госпредприятия "Энергорынок", и уточнил, что не будет не будет давать показания сотрудникам НАБУ и САП. 

Напомним, в апреле 2018 года в Германии задержали бывшего депутата Верховной рады Дмитрия Крючкова. Его подозревают в хищении средств "Запорожьеоблэнерго".

 

 

Суд рассмотрит вопрос о снятии ареста со счетов Януковича По делу экс-беркутовцев допросили свидетелей
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины политикаСудКрючков
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь