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Крючков відмовився співпрацювати зі слідством

Новини » Політика    17.04.2019 - 12:16
Крючков відмовився співпрацювати зі слідством
Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Крючков уточнив, що не буде давати свідчення співробітникам НАБУ і САП

Колишній депутат Дмитро Крючков відмовився співпрацювати зі слідством у рамках справи про розкрадання коштів держпідприємства "Енергоринок". Про це він заявив в ході судового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

Колишній народний депутат уточнив, що не буде давати свідчення співробітникам Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Я буду давати свідчення в ході судового процесу", - заявив Крючков.

Відзначимо, сьогодні в Солом'янському районному суді столиці проходить судове засідання, в ході якого розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому депутату Дмитру Крючкову. В ході засідання Гачків розповів про зустріч з Ігорем Кононенко, в ході якої обговорювалися робота з обленерго та "Центренерго".

Нагадаємо, в квітні 2018 року в Німеччині затримали колишнього депутата Верховної ради Дмитра Крючкова. Його підозрюють у розкраданні коштів "Запоріжжяобленерго".

Як повідомляло РБК-Україна раніше, в 2016 році Крючкова оголосили в розшук. Він проходить фігурантом у справі про виведення коштів з компанії "Запоріжжяобленерго", в якій понад 60% акцій належить державі. Згідно з версією слідства, Гачків є організатором схеми, за якою ВАТ "Запоріжжяобленерго" та ДП "Енергоринок" завдали збитків на загальну суму понад 346 млн гривень.

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