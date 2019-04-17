Суд почав обирати запобіжний захід Крючкову

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Крючкова підозрюють у фінансових махінаціях через компанію "Энергомережа"

Солом'янський районний суд міста Києва почав розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Дмитру Крючкову. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Під залою судових засідань зібралися кілька десятків літніх жінок. Вони скандують "Крючкова за ґрати". Окрім того, поблизу суду перебувають близько 40 невстановлених осіб спортивної наружності.

Крючкова підозрюють у фінансових махінаціях через компанію "Энергомережа".

Раніше в НАБУ повідомляли, що "Запоріжжяобленерго" в 2015 році поступилося цій фірмі борги великих споживачів."Энергомережа" отримала гроші від боржників, однак з обленерго не розплатилася.Таким чином, за даними слідства, державі було завдано збитків на суму понад 346 млн гривень.

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Нагадаємо, Дмитро Крючков був затриманий в Німеччині за запитом українських правоохоронців рік тому.

Журналістам він повідомив, що передавав 50-75% прибутку від корупційної схеми президенту Петру Порошенку та його соратнику нардепу Ігорю Кононенко.

15 квітня Гачків був екстрадований в Україну. Глава держави назвав його повернення - "передвиборними технологіями штабу Володимира Зеленського та Ігоря Коломойського".