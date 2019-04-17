Крючков стверджує, що "Енергомережа" контролюється Юрієм Буглаком

Фото: засідання суду (РБК-Україна)

Крючков заявив, що більша частина акцій перейшла під контроль офшорної компанії, яку нібито контролює депутат Юрій Буглак

Колишній депутат Дмитро Крючков стверджує, що компанія "Енергомережа" контролюється народним депутатом з оточення президента Петра Порошенка.

Про це він заявив в ході судового засідання, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Крючкова, в ході створення схеми з виведенням грошей держпідприємства "Енергоринок" у нього залишилося тільки 25% акцій.

Він заявив, що більша частина акцій перейшла під контроль офшорної компанії, яку нібито контролює народний депутат від БПП Юрій Буглак.

Згідно з даними реєстру держателів цінних паперів, власником "Енергомережи" є кіпрський офшор UA Energoset Holdings. Юрій Буглак отримав депутатський мандат замість Олексія Савченка, який очолив Миколаївську облдержадміністрацію.

До приходу в парламент Буглак був головним юридичним радником дочірнього підприємства "Кондитерська корпорація "Рошен".

Відзначимо, сьогодні в Солом'янському районному суді столиці проходить судове засідання, в ході якого розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому депутату Дмитру Крючкову. В ході засідання Гачків розповів про зустріч з Ігорем Кононенко, в ході якої обговорювалися робота з обленерго та "Центренерго".