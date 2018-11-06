Суд по делу Крысина снова объявил перерыв

Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)

Рассмотрение дела Крысина продолжится 12 ноября

Дарницкий районный суд Киева в очередной раз объявил перерыв в подготовительном заседании по делу Юрия Крысина, который подозревается в причастности к пыткам участников Майдана. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина из зала суда.

В частности, суд принял решение о перерыве до 12 октября в связи с тем, что на сегодняшнем заседании не присутствовал адвокат Евгений Солодко. В то же время прокурор Юлия Малашич отмечает, что право подозреваемого на защиту не было нарушено, поскольку на заседании присутствовали два адвоката.

Также защита Крысина сегодня объявила, что поставит вопрос о признании некоторых доказательств по делу неприемлемыми. Кроме того, адвокаты настаивают на допросе следователя, который, по их мнению, нарушил порядок ознакомления с доказательствами и якобы хотел исключить некоторые улики из дела.

Напомним, ранее сообщалось, что Дарницкий райсуд продолжил рассмотрение дела Крысина. Его обвиняют в противодействии участникам Майдана и пытках.

Отметим, сам обвиняемый на сегодня находится в колонии в Донецкой области, в которой он отбывает наказание по делу об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия зимой 2014 года.