Прокурор подтвердил, что Крысин находится в колонии в Донецкой области

Фото: Юрий Крысин (РБК-Украина)

Крысин находится в СИЗО с 19 октября

"Титушковод" Юрий Крысин уже доставлен в колонию в Донецкой области. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал прокурор Алексей Донской.

Он отметил, что Крысин находится в колонии с 19 октября.

"Должен сообщить, что с 19 октября Крысин уже находится в колонии. Он будет в суде выступать по видеоконференции, я думаю. Следующее заседание состоится 6 ноября, затем 9 ноября в Соломенском суде", - сказал Донской.

Напомним, Соломенский районный суд Киева 16 октября отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Юрия Крысина о возвращении в следственный изолятор в Киеве.

Тогда сообщалось, что у суда нет данных о том, находится ли Крысин сейчас в СИЗО или в колонии. "Вообще это следует только со слов защитника. Поэтому будет сделан запрос в СИЗО, чтобы мы могли получить данные, этапирован ли он, когда и куда. И потом, если поступит подобное ходатайство, мы будем его рассматривать", - сказала судья.

Отмечалось, что адвокаты подавали ходатайство о возвращении Крысина в СИЗО именно в Соломенский суд, где слушается по нему второе дело.

Как писало РБК-Украина ранее, пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что фигуранта дел об убийстве журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия, а также о пытках во время Майдана Крысина этапируют из киевского СИЗО в исправительную колонию в Донецкой области.