У Криму затримали кримську татарку, - адвокат

Місцезнаходження дівчини невідомо

В окупованому Росією Криму в Ялті 13 червня пройшли обшуки в будинку кримських татар. Російські силовики затримали і відвезли на допит одну дівчину, інформує кримський адвокат Едем Семедляєв в Facebook.

"Сьогодні з 10:00 в п. Аутка в м. Ялта проходив обшук в сім'ї кримських татар. Після обшуку на допит забрали дівчину 27 років. Інкримінують ст. 280 КК РФ (Публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності)", - написав адвокат.

Повідомляється, що місцезнаходження дівчини невідомо.

"Проводило обшук УФСБ Ялти", - додав Семедляев.

Стало відомо, що сьогодні з 10:00 до п. Аутка р. Ялта проходив обшук в сім'ї кримських татар. Після обшуку на допит... Опубліковано Едемом Семедляевим 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, морякам затриманого біля берегів анексованого РФ Криму українського судна "ЯМК-0041" російські силовики не пред'явили жодних звинувачень і утримують незаконно.

Відмітимо, 17 травня в окупованому Росією Криму суд заарештував капітана "ЯМК-0041" Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

8 червня суд у анексованому Криму продовжив арешт Новицького на один місяць. Проти нього порушили справу за звинуваченням у "незаконному видобутку морських біоресурсів у виключній економічній зоні Росії".

Як повідомлялося раніше, прокуратура відкрила справу за фактом затримання українського риболовецького судна в анексованомe Росією Криму.

Про затримання українського судна в Криму стало відомо 4 травня 2018 року.

Держмитслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебували 5 членів екіпажу.