В Крыму задержали крымскую татарку, - адвокат

Местонахождение девушки неизвестно

В оккупированном Россией Крыму в Ялте 13 июня прошли обыски в доме крымских татар. Российские силовики задержали и увезли на допрос одну девушку, информирует крымский адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

"Сегодня с 10:00 в п. Аутка г. Ялта проходил обыск в семье крымских татар. После обыска на допрос забрали девушку 27 лет. Инкриминируют ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - написал адвокат.

Сообщается, что местонахождение девушки неизвестно.

"Обыск проводило УФСБ Ялты", - добавил Семедляев.

Стало известно, что сегодня с 10:00 в п. Аутка г. Ялта проходил обыск в семье крымских татар. После обыска на допрос... Опубліковано Эдемом Семедляевим 13 червня 2018 р.

Напомним, морякам задержанного у берегов аннексированного РФ Крыма украинского судна "ЯМК-0041" российские силовики не предъявили никаких обвинений и удерживают незаконно.

Отметим, 17 мая в оккупированном Россией Крыму суд арестовал капитана "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

8 июня суд в анексованому Крыму продлил арест Новицкого на один месяц. Против него возбудили дело по обвинению в "незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России".

Как сообщалось ранее, прокуратура открыла дело по факту задержание украинского рыболовецкого судна в аннексованом Россией Крыму.

О задержании украинского судна в Крыму стало известно 4 мая 2018 года.

Гостаможслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находилось 5 членов экипажа.