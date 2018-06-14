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В Крыму задержали крымскую татарку, - адвокат

НовостиПроисшествия    14.06.2018 - 04:28
Иллюстративное фото (facebook.com/KRYM.SOS) Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/starom-krymu-proshel-obysk-zaderzhali-vladeltsa-1528282916.html
Иллюстративное фото (facebook.com/KRYM.SOS) Полный текст читайте здесь: https://www.rbc.ua/rus/news/starom-krymu-proshel-obysk-zaderzhali-vladeltsa-1528282916.html

Местонахождение девушки неизвестно

В оккупированном Россией Крыму в Ялте 13 июня прошли обыски в доме крымских татар. Российские силовики задержали и увезли на допрос одну девушку, информирует крымский адвокат Эдем Семедляев в Facebook.

"Сегодня с 10:00 в п. Аутка г. Ялта проходил обыск в семье крымских татар. После обыска на допрос забрали девушку 27 лет. Инкриминируют ст. 280 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности)", - написал адвокат.

Сообщается, что местонахождение девушки неизвестно.

"Обыск проводило УФСБ Ялты", - добавил Семедляев.

 

Стало известно, что сегодня с 10:00 в п. Аутка г. Ялта проходил обыск в семье крымских татар. После обыска на допрос...

Опубліковано Эдемом Семедляевим 13 червня 2018 р.

Напомним, морякам задержанного у берегов аннексированного РФ Крыма украинского судна "ЯМК-0041" российские силовики не предъявили никаких обвинений и удерживают незаконно. 

Отметим, 17 мая в оккупированном Россией Крыму суд арестовал капитана "ЯМК-0041" Виктора Новицкого, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

8 июня суд в анексованому Крыму продлил арест Новицкого на один месяц. Против него возбудили дело по обвинению в "незаконной добыче морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России".

Как сообщалось ранее, прокуратура открыла дело по факту задержание украинского рыболовецкого судна в аннексованом Россией Крыму.

О задержании украинского судна в Крыму стало известно 4 мая 2018 года.

Гостаможслужба Украины сообщила, что задержанное судно имело все необходимые документы на вылов рыбы на украинской территории. На борту находилось 5 членов экипажа.

 

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Теги публикации: Крым, Задержание, ФСБ, обыск  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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