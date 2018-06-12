Адвокат: 4 українських моряків незаконно утримують в Криму

Як повідомляється, звинувачень затриманим не висунули

Морякам затриманого біля берегів анексованого Російською Федерацією (РФ) Криму українського судна "ЯМК-0041" російські силовики не висунули жодних обвинувачень, їх утримують незаконно. Про це повідомив адвокат Едем Семедляєв, пише "Радіо Свобода".

"Четверо моряків, крім капітана, перебувають у прикордонному управлінні в місті Балаклава. Ніяких звинувачень їм не висунули. Їхній статус на сьогоднішній день невідомий. Адвокатів до них не пускають. Їх тримають там просто як заручників. З якою метою - невідомо: може, для обміну", - зазначив Семедляєв.

За його словами, він разом з іншим адвокатом Емілем Курбедіновим подав низку скарг на дії російських силовиків, зокрема про незаконне затримання моряків.

Нагадаємо, 17 травня в окупованому Росією Криму суд заарештував капітана затриманого біля берегів Криму українського судна "ЯМК-0041" Віктора Новицького, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

8 червня суд в анексованому Криму продовжив арешт Новицького на один місяць. Проти нього порушили справу за звинуваченням у "незаконному видобутку морських біоресурсів у виключній економічній зоні Росії".

Зазначимо, прокуратура відкрила справу за фактом затримання українського риболовецького судна в анексованому Російською Федерацією Криму.

Про затримання українського судна в Криму стало відомо 4 травня 2018 року. Держмитслужба України повідомила, що затримане судно мало всі необхідні документи на вилов риби на українській території. На борту перебувало 5 членів екіпажу.