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В окупованому Криму проходять обшуки у кримських татар

Новини » Надзвичайні події    14.06.2019 - 12:39
В окупованому Криму проходять обшуки у кримських татар
Ілюстративне фото (facebook.com/anton.naumliuk)

Під час обшуків затримали одну людину

Російські силовики провели обшук в будинку кримських татарт в селі Красновка Сімферопольського району, за підсумками якого був затриманий і доставлений в Сімферополь Эмирхан Муртазаєв. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Як повідомила родичка затриманого, при обшуку був вилучений комп'ютер.

"Эмирхана відвезли до Сімферополя, в Центр з протидії екстремізму управління МВС Росії по Криму. При обшуку вилучили комп'ютер. Вели себе чемно. Ми запитали: як довго ви його переводячи його? Відповіли, що на півтори години", - розповіла родичка затриманого Земіне.

Родичі затриманого відмовилися підписувати постанову про проведення обшуку та інші процесуальні документи. На їх прохання, один із силовиків залишив контактні дані, але після перевірки виявилися номером сторонньої людини.

Як повідомляє громадська ініціатива "Кримська солідарність", обшук проходив у будинку Бекіра і Еміне Муртазаевых. Під час обшуку в будинку перебували вони і їх син Эмирхан.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що на адміністративному кордоні з окупованим Кримом російські силовики затримали кримськотатарську активістку, дочка фігуранта ялтинського "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву.

Крім того, 10 червня на півострові пройшли масові обшуки у кримських татар, в результаті слідчих дій було затримано 8 осіб.

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