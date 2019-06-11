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В окупованому Криму затримали кримськотатарську активістку

Новини » Надзвичайні події    11.06.2019 - 21:35
В окупованому Криму затримали кримськотатарську активістку
Фото: Гульсум Алієва (facebook.com/alexey.ladin.3)

Її звинувачують у "порушення ненависті або ворожнечі" за пост у Facebook

Кримськотатарську активістку, дочку фігуранта ялтинської "справи Хізб ут-Тахрір" Гульсум Алієву російські силовики затримали на адміністративному кордоні з окупованим Кримом. Про це повідомив адвокат Алієвої Олексій Ладін, передає РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

Російські силовики затримали активістку при спробі в'їхати на півострів за звинуваченням у "порушенні ненависті або ворожнечі" за пост у Facebook. Як пояснили співробітники правоохоронних РФ органів, Алієва знаходиться в розшуку, заявленому ФСБ.

На даний момент її доставили у відділення поліції в Армянську, де Алієва у супроводі адвоката очікує прибуття співробітників ФСБ.

За словами адвоката, Алієву збиралися відпускати з відділення поліції, однак тільки після того, як знімуть відбитки пальців. Захист відмовився це робити.

Нагадаємо, 10 червня на півострові пройшли масові обшуки у кримських татар, в результаті слідчих дій було затримано 8 осіб.

Сьогодні стало відомо, що підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя відправив під варту до 5 серпня затриманих 10 червня кримських татар. Зокрема, арештовані Руслан Нагаєв, Руслан Месутов, Різе Омеров, Енвер Омеров, Ескендер Сулейманов, Айдер Джеппаров, Ленур Халілов і Ельдар Кантіміров.

Всі вони підозрюються російськими окупантами в причетності до організації "Хізб-ут-Тахрір", дозволеної в Україні.

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