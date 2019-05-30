В окупованому Криму і РФ з політичних мотивів переслідують 115 українців

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Мова йде про тих громадян України, які утримуються в СІЗО або в колоніях

В Росії і на території анексованому Криму з політичних мотивів переслідують 115 українців. Про це повідомила правозахисниця Марія Томак, передає РБК-Україна з посиланням на Радіо Свободу.

"З цих 115 громадян України - 63 є кримськими татарами, 38 з 115 вже засуджені, інші знаходяться на етапі досудового слідства", - повідомила Томак, уточнивши, що мова йде про тих громадян України, які утримуються в СІЗО або в колоніях.

Нагадаємо, в аннексированном Криму російські силовики затримали кримськотатарську активістку Лутфие Зудиеву. Їй інкримінують "демонстрацію забороненої символіки", що передбачає адміністративний арешт. Адвокат повідомив, що російські силовики везуть Зудиеву в Сімферополь. Публічних коментарів російських силових відомств щодо затримання немає.

Додамо, 27 березня під час незаконних обшуків в окупованому Криму в будинках кримських татар російські силовики затримали 20 осіб. Їх підозрюють в участі в організації "Хізб ут-Тахрір". На наступний день в Ростові-на-Дону було затримано ще трьох кримських татар.