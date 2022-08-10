У Криму пролунали потужні вибухи, а в харківському СБУ затримали агента Кремля: новини за 9 серпня

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи, з українського порту вийшли ще два судна з продовольством, агента Кремля затримано в СБУ Харкова. Докладніше про те, що сталося у вівторок, 9 серпня – в матеріалі РБК-Україна.

В окупованому Криму пролунали потужні вибухи

У вівторок, 9 серпня, в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи, ймовірно на російській авіабазі. У соцмережах почали з'являтися відео з місця події, на яких можна було побачити, як на околиці населеного пункту підіймається дим і лунають вибухи.

Наразі достеменно невідомо, що стало причиною вибухів. Українські військові поки не коментували ситуацію, а так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов лише заявив, що виїхав на місце події. Як повідомляє американське видання The New York Times з посиланням на високопоставленого українського військового, вибухи на аеродромі у Новофедорівці могли бути наслідком удару Збройних сил України.

З українського порту вийшли ще два судна з продовольством

Вранці 8 серпня з Чорноморського морського порту вийшли ще два судна з продовольством.

Перше судно OCEAN LION під прапором Ліберії вирушило з Чорноморська до Південної Кореї, щоб доставити понад 64 720 тонн кукурудзи. Також в море вийшло судно RAHMI YAĞCI, яке доставить в Стамбул 5300 тонн соняшникового шроту.

Українські спецслужби затримали агента Кремля, що працював в СБУ Харкова

СБУ викрила "крота" спецслужб РФ у харківському управлінні Служби безпеки. Він передавав ворогу українські розвіддані про ЗС РФ, а також про плани і діяльність ЗСУ, українських правоохоронних органів і спецслужб.

За даними слідства, зрадником є колишній посадовець Харківської міської ради. Він був завербований кадровим співробітником ФСБ, який сам вийшов на нього.

Збірна України тріумфувала на Шаховій олімпіаді-2022

Переможцем жіночої сітки Шахової олімпіади в індійському Ченнаї стала збірна України, що випередила команди Грузії та Індії.

Українські шахістки перемогли в турнірі, в якому змагалися 162 збірні. Золоті нагороди дісталися українкам за підсумками останнього, 11-го туру.

На заході похолодає, а на сході вдарить спека до +34

У деяких регіонах України в середу, 10 серпня, очікуються дощі з грозами. На сході та в центрі країни температура підвищиться до +34.

Так, у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ з грозою. Температура повітря в західних і північних регіонах вдень складе 20-23 градуси вище нуля. У той час як на сході, в центрі і півдні синоптики обіцяють спеку від 30 до 34 градусів.