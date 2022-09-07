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У Генштабі визнали українські удари по авіабазам у Криму

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Україна, Середа 07 вересня 2022 15:27
У Генштабі визнали українські удари по авіабазам у Криму Ілюстративне фото: у Генштабі визнали, що українські військові завдали ударів по авіабазах у Криму (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Серпневі вибухи на авіабазах в Криму були наслідком серії ударів з боку українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та першого заступника голови оборонного комітету Ради Михайла Забродського для "Укрінформу".

У статті підкреслюється, що головною особливістю війни Росії проти України є вирішальна диспропорція в можливостях. При цьому неможливо позбавити окупантів від такої переваги, але українці зможуть "протиставити противнику свою здатність діяти подібним чином і на подібну дальність".

"Мова йде, звичайно, про постачання партнерами України для ЗСУ систем озброєння або певних найменувань боєприпасів з відповідною дальністю дії", - йдеться в матеріалі.

В той же час підкреслюється, що це не тільки і не стільки певні найменування, такі як, наприклад, ракета MGM-140B ATACMS Block 1A для РСЗВ Himars.

"Має бути застосований комплексний підхід до переоснащення артилерії, ракетних військ, тактичної авіації та Військово-морських сил ЗС України та інших складових їх могутності", - відзначається в статті.

Залужний і Забродський заявили, що одним з головних прикладів правильності такого підходу в поточному році є успішні зусилля ЗС України з фізичного перенесення бойових дій на тимчасово окуповану територію АР Крим.

"Мова йде про серію успішних ракетних ударів по кримських авіабазах противника, перш за все - по аеродрому Саки", - йдеться в статті.

Нагадаємо, 9 серпня вдень в окупованому Криму поблизу Новофедорівки пролунали потужні вибухи на російській авіабазі.

Пізніше були опубліковані супутникові знімки авіабази, на яких можна було помітити знищені російські військові літаки.

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Крим Генштаб ВСУ Валерій Залужний Війна Росії проти України
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