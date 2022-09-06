Підготовка до деокупації. Українцям у Криму радять зібрати "тривожну валізу" та знайти укриття

В Україні розробили інструкцію для цивільного населення як діяти під час деокупації та можливих бойових дій на території Крима.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Представництво президента України в АР Крим.

Війська країни-окупанта при відході можуть чинити воєнні злочини, весь світ у цьому переконався - тож у разі бойових дій у вашому місті залишайтеся, будь ласка, в укриттях.

Так, українцям радять зберігати спокій, знайти укриття та зібрати "тривожну валізу" на випадок обстрілів. А також керуватись наступними рекомендаціями.

Як повідомлялося, раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що мешканцям Криму та інших тимчасово непідконтрольних Україні територій вже зараз необхідно розпочинати підготовку до деокупації.

Нагадаємо, раніше Подоляк заявляв, що Україна вже готує евакуаційні маршрути з тимчасово окупованого Криму для жителів, які захочуть покинути півострів на період активної деокупації.

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