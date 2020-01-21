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Кримськотатарський телеканал ATR може закритися

Новини » Суспільство     21.01.2020 - 19:49
Кримськотатарський телеканал ATR може закритися
Фото: студія ATR (з відкритих джерел)

У другій половині 2019 року ATR недоотримав від держави 15 млн грн

На початку року кримськотатарський телеканал ATR опинився на межі закриття через тимчасове зупинення фінансової підтримки з державного бюджету. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "Детектор Медіа" власника каналу ATR Ленура Іслямова.

Зазначається, що у 2019 році телеканалу обіцяли фінансування з держбюджету у розмірі 50 млн грн, але було отримано лише 35 млн, а у 2020 році обіцяють знову 50 млн. Але у другій половині 2019 року ATR недоотримав від держави 15 млн грн. Як наслідок, канал на 90% скоротив виробництво власних програм. Через заборгованість 14 січня був відключений супутниковий сигнал телеканалу. Але того ж дня його вдалося відновити. Також через недофінансування на ATR скорочено 45% колективу.

"Цього року ми в бюджеті йдемо так само по незахищеній статті. Я телефонував Бородянському (Володимир Бородянський - міністр культури, молоді та спорту, - ред), і він запевнив, що цього року для нас передбачено фінансування в бюджеті. Але в нас заборгованості з минулого року. І як їх закрити, я не уявляю, бо бюджет цього року передбачений на потреби цього року", - говорить власник каналу.

За його словами, до управління структурами, які займаються фінансуванням, прийшли не підготовлені менеджери та вони не розуміють пріоритетів.

"Ані в нас, ані в Меджелісу зараз немає жодних прямих комунікацій із чинною владою. Чубарову (глава Меджлісу Рефат Чубаров - ред) був вручений телефон Шефіра (Сергій Шефір - перший помічник президента України - ред). Але він не відповідає на дзвінки, і Чубаров не може додзвонитись. Офіс уповноваженого зі справ кримських татар був ліквідований. А раніше у нас був прямий представник - Мустафа Джемілєв. І виходить, що немає комунікацій між Меджлісом і президентом у тій мірі, в якій це мало би бути. Ми зверталися до представника офісу президента. Є навіть постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим – це Антон Кориневич. Але його голос теж ніхто не хоче чути", - говорить Іслямов.

Нагадаємо, раніше Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України зверталася до корпорації Google, з проханням унеможливити блокування трансляції на відеохостингу YouTube матеріалів телеканалу ATR.

Як повідомляло РБК-Україна, раніше в заяві Національної спілки журналістів України раніше говорилось, що в анексованому Криму продовжується системний тиск на громадянську журналістику. В НСЖУ заявили, що "Росія використовує всі засоби для придушення будь-яких спроб розповідати правду про репресії на півострові".

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