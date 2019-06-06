Україна відправила Google скаргу через спроби блокування каналу ATR

Фото: студія ATR (з відкритих джерел)

YouTube просив видалити деякі програми телеканалу після скарги Роскомнадзора

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України звернулася до корпорації Google, з проханням унеможливити блокування трансляції на відеохостингу YouTube матеріалів кримськотатарського телеканалу ATR. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Нацради.

Зокрема, зазначається, що YouTube просив видалити деякі програми телеканалу після скарги Роскомнадзора, бо там стверджують, що розміщені матеріали порушують російське законодавство про інформацію.

"Національна рада у своєму листі до корпорації Google акцентує, що мовлення українських медіа перебуває під юрисдикцією української держави, і єдиним регуляторним органом, що має право звертатися до третіх сторін стосовно розміщеного ними контенту, є український регулятор - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення", - йдеться у повідомленні.

Регулятор запевнив американську компанію, що контент телекомпанії "Атлант-СВ" відповідає вимогам українського та європейського законодавства, правових підстав для блокування контенту телеканалу немає, а цей прецедент вважає небезпечним для свободи слова як в Україні, так і в світі. У Нацраді нагадали, що Роскомнадзор і раніше намагався впливати на контент українських телеканалів, розміщений на YouTube, зокрема вимагав видалити програму Національної громадської телерадіокомпанії України "Наші" про спогади українського добровольця, який воював на Сході країни, і сюжет про політв’язня, фігуранта так званої ялтинського справи "Хізб ут-Тахрір" Емір-Усеіна Куку.

"Національна рада переконана, що такими діями Російська Федерація використовує корпорацію Google і її дочірню компанію YouTube у своїх інтересах у процесі ведення гібридної війни проти України", - йдеться у повідомленні на сайті регулятора.

Нагадаємо, в заяві Національної спілки журналістів України раніше говорилось, що в анексованому Криму продовжується системний тиск на громадянську журналістику. В НСЖУ заявили, що "Росія використовує всі засоби для придушення будь-яких спроб розповідати правду про репресії на півострові".