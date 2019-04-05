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У Криму триває системний тиск на журналістику, - НСЖУ

Новини » Суспільство    05.04.2019 - 22:49
У Криму триває системний тиск на журналістику, - НСЖУ
Ілюстративне фото (flickr.com nab_ukr)

У НСЖУ заявили, що Росія використовує всі засоби для придушення будь-яких спроб розповідати правду про репресії на півострові

В анексованому Криму продовжується системний тиск на громадянську журналістику. Про це зазначається в заяві Національної спілки журналістів України.

В НСЖУ заявили, що "Росія використовує всі засоби для придушення будь-яких спроб розповідати правду про репресії на півострові".

"Активісти інформують про те, що відбувається на півострові, нерідко - ціною власної свободи. Виявити солідарність з громадськими журналістами - значить перш за все морально підтримати колег, що дуже важливо в тих умовах, в яких зараз доводиться їм перебувати", - заявив голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Зокрема, в НСЖУ відзначили продовження російським судом Криму арешту координатору "Кримської солідарності" Серверу Мустафаєву, масові обшуки в Криму активістів "Кримської солідарності", утримання під вартою блогера Нарімана Мемедеминова.

Національний союз журналістів України повідомив, що готовий прийняти у свої ряди цивільних журналістів з анексованого Криму, і пропонує кримськотатарським активістам, громадянським журналістам, кримським адвокатам обговорити створення окремої процедури, що полегшує порядок вступу в НСЖУ таких журналістів, які працюють в умовах анексії півострова

Нагадаємо, Amnesty International заявляло, що в Криму відзначається значне погіршення ситуації з дотриманням прав людини після окупації та незаконної анексії Росією Криму в 2014 році. У доповіді Amnesty International йдеться про те, що після анексії Криму російська влада взяла під контроль, тому що "вигнала з півострова", всі незалежні ЗМІ шляхом залякувань та переслідувань конкретних осіб або скасування дозволів ЗМІ на мовлення та видавничу діяльність у відповідності з російськими законодавчими вимогами до реєстрації ЗМІ.

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