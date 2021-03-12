ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Аварія суховантажу у Чорному морі: посольство України поверне моряків за декілька днів

Новость на русском → Румунія, П'ятниця 12 березня 2021 14:55
Аварія суховантажу у Чорному морі: посольство України поверне моряків за декілька днів Фото: судно "Волго Балт 179" (shipspotting.com)
Автор: Андрій Козловський

Повірений у справах посольства України в Румунії Павло Роговей розраховує, що моряки, які були врятовані після аварії суховантажу в Чорному морі, зможуть дістатися до рідних в Україну найближчими днями. Наразі консульство вирішує всі питання для їхнього повернення.

Про це повідомляє румунське видання Agerpres.

"Що стосується долі моряків, які перебувають тут, то, сподіваюся, це буде не більше двох днів. У нас є команда з консульства, яка вже працює у співпраці з прикордонниками, з румунськими правоохоронними органами, щоб виконати всі формальності щодо повернення громадян України додому, до їхніх сімей", - сказав Роговей.

Він також додав, що наразі у посольстві України в Бухаресті відкрита гаряча лінія.

"Я зв’язався з усіма родичами цих моряків, вони мають всю інформацію. Ми сподіваємось допомогти цим людям якомога швидше дістатися до домівок своїх сімей за два-три дні", - сказав український дипломат.

Роговей також підкреслив, що розмовляв із кожним із врятованих моряків, які сказали, що вони почуваються добре.

Нагадаємо, вчора вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. Всього на борту перебували 13 українців. У МЗС підтвердили загибель двох членів екіпажу, ще один вважається зниклим без вісті.

Крім того, група нафтового обслуговування припинила пошуки зниклого безвісти моряка.

Також РБК-Україна писала, що врятований екіпаж доставили в порт Констанци. Там українські моряки пройшли медичний огляд.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі катастрофа
NEWS
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
Рік у масках. Від тотального локдауна до адаптивного карантину: як змінювалися обмеження
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації