Аварія суховантажу у Чорному морі: посольство України поверне моряків за декілька днів

Повірений у справах посольства України в Румунії Павло Роговей розраховує, що моряки, які були врятовані після аварії суховантажу в Чорному морі , зможуть дістатися до рідних в Україну найближчими днями. Наразі консульство вирішує всі питання для їхнього повернення.

"Що стосується долі моряків, які перебувають тут, то, сподіваюся, це буде не більше двох днів. У нас є команда з консульства, яка вже працює у співпраці з прикордонниками, з румунськими правоохоронними органами, щоб виконати всі формальності щодо повернення громадян України додому, до їхніх сімей", - сказав Роговей.

Він також додав, що наразі у посольстві України в Бухаресті відкрита гаряча лінія.

"Я зв’язався з усіма родичами цих моряків, вони мають всю інформацію. Ми сподіваємось допомогти цим людям якомога швидше дістатися до домівок своїх сімей за два-три дні", - сказав український дипломат.

Роговей також підкреслив, що розмовляв із кожним із врятованих моряків, які сказали, що вони почуваються добре.