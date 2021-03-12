Аварія суховантажу в Румунії: українських моряків доставили в Констанцу

Врятованих українських моряків затонулого в водах Румунії суховантажу "Волго Балт 179" доставили в порт Констанци. Зараз вони проходять медичний огляд.

Про це повідомив спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter .

"Стан громадянки, евакуйованої вчора в лікарню, стабільний, загроз його життю немає", - додав Ніколенко.

За його словами, представники українського посольства в Румунії та консульства надають необхідну консульську допомогу морякам.

Нагадаємо, вчора вранці біля берегів Румунії затонув російський суховантаж з українським екіпажем. Всього на борту перебували 13 українців. У МЗС підтвердили загибель двох членів екіпажу, ще один вважається зниклим без вісті.

Зазначимо, МЗС запустив гарячу лінію і родичі українських моряків можуть звертатися за інформацією за номером +40212303660.

Раніше РБК-Україна писало, що група нафтового обслуговування припинила пошуки зниклого безвісти моряків.

Також повідомлялося, що у мережі з'явилося відео рятувальної операції на місці аварії судна в Чорному морі.