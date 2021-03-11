Аварія судна з українцями в Румунії: у МЗС відкрили гарячу лінію

Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію для родичів українців, які перебували на борту затонулого корабля біля берегів Румунії . Всього на борту суховантажу "Волго Балт 179" перебували 13 українців, як мінімум двоє загинули.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в Twitter .

Так, родичі українських моряків можуть звертатися на гарячу лінію за телефоном +40212303660.

"У берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції і надання консульської допомоги", - написав Ніколенко.

Раніше РБК-Україна писало, що судно "Волго Балт 179" з українськими моряками на борту затонуло сьогодні вранці біля берегів Румунії. При цьому рятувальна операція проходить в складних умовах - висота хвиль досягає 4 метрів.