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Аварія судна з українцями в Румунії: у МЗС відкрили гарячу лінію

Новость на русском → Україна, Четвер 11 березня 2021 13:13
Аварія судна з українцями в Румунії: у МЗС відкрили гарячу лінію Фото: судно "Волго Балт 179" (shipspotting.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Міністерство закордонних справ України відкрило гарячу лінію для родичів українців, які перебували на борту затонулого корабля біля берегів Румунії. Всього на борту суховантажу "Волго Балт 179" перебували 13 українців, як мінімум двоє загинули.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в Twitter.

Так, родичі українських моряків можуть звертатися на гарячу лінію за телефоном +40212303660.

"У берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції і надання консульської допомоги", - написав Ніколенко.

Раніше РБК-Україна писало, що судно "Волго Балт 179" з українськими моряками на борту затонуло сьогодні вранці біля берегів Румунії. При цьому рятувальна операція проходить в складних умовах - висота хвиль досягає 4 метрів.

Нагадаємо, в січні біля узбережжя турецької провінції Айдин затонуло судно з українськими моряками на борту. Всього на борту судна перебувало 12 членів екіпажу, серед яких десять українців. В результаті інциденту загинули три людини.

Також повідомлялося, що шістьох українських моряків звільнили з полону піратів в Нігерії.

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