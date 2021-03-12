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Крушение сухогруза в Черном море: посольство Украины вернет моряков за несколько дней

Новина українською → Румыния, Пятница 12 марта 2021 14:55
Крушение сухогруза в Черном море: посольство Украины вернет моряков за несколько дней Фото: судно "Волго Балт 179" (shipspotting.com)
Автор: Андрей Козловский

Поверенный в делах посольства Украины в Румынии Павел Роговей рассчитывает, что моряки, которые были спасены после крушение сухогруза в Черном море, смогут добраться к родным в Украину в ближайшие дни. Сейчас консульство решает все вопросы для их возвращения.

Об этом сообщает румынское издание Agerpres.

"Что касается судьбы моряков, которые находятся здесь, то, надеюсь, это будет не более двух дней. У нас есть команда из консульства, которая уже работает в сотрудничестве с пограничниками, с румынскими правоохранительными органами, чтобы выполнить все формальности по возвращению граждан Украины домой, к их семьям", - сказал Роговей.

Он также добавил, что сейчас в посольстве Украины в Бухаресте открыта горячая линия.

"Я связался со всеми родственниками этих моряков, они имеют всю информацию. Мы надеемся помочь этим людям как можно быстрее добраться до дома своих семей за два-три дня", - сказал украинский дипломат.

Роговей также подчеркнул, что разговаривал с каждым из спасенных моряков, которые сказали, что они чувствуют себя хорошо.

Напомним, вчера утром возле берегов Румынии затонул российский сухогруз с украинским экипажем. Всего на борту находились 13 украинцев. В МИД подтвердили гибель двух членов экипажа, еще один считается пропавшим без вести.

Кроме того, группа нефтяного обслуживания прекратила поиски пропавшего без вести моряка.

Также РБК-Украина писало, что спасенный экипаж доставили в порт Констанцы. Там украинские моряки прошли медицинский осмотр.

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