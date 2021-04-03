RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Аварія поїзда на Тайвані: пошуки загиблих тривають, в країні оголошено траур

Автор: Инна Собора

Після залізничної катастрофи на Тайвані, яка відбулася 2 квітня, рятувальники продовжують пошуки жертв. На місці події витягують сильно пошкоджені вагони з тунелю.

Про це пише DW.

На даний момент відомо, що в результаті аварії загинули не менше 50 осіб, ще 175 отримали травми і госпіталізовані. Всього в поїзді було близько 500 осіб.

Президент країни Цай Інвень відвідала в лікарні тих, хто вижив, і обіцяла допомогу постраждалим. На Тайвані оголосили траур за загиблими.

За інформацією Reuters, у суботу суд звільнив під заставу керуючого будівельним майданчиком, вантажівка якої, за офіційними даними, спровокувала аварію. Він заплатив заставу в розмірі 17 525 доларів.

Раніше повідомлялося, що ця аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за чотири десятиліття.

РБК-Україна писало, що за попередніми даними, причиною катастрофи став будівельний вантажівка, який з'їхав зі схилу і врізався в поїзд, який виїжджав з тунелю.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Тайвань
Читайте також
В результаті аварії поїзда на Тайвані загинули вже понад 50 осіб
Число загиблих в катастрофі поїзда на Тайвані різко зросло
Прогноз погоди