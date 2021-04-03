Аварія поїзда на Тайвані: пошуки загиблих тривають, в країні оголошено траур

Після залізничної катастрофи на Тайвані , яка відбулася 2 квітня, рятувальники продовжують пошуки жертв. На місці події витягують сильно пошкоджені вагони з тунелю.

На даний момент відомо, що в результаті аварії загинули не менше 50 осіб, ще 175 отримали травми і госпіталізовані. Всього в поїзді було близько 500 осіб.

Президент країни Цай Інвень відвідала в лікарні тих, хто вижив, і обіцяла допомогу постраждалим. На Тайвані оголосили траур за загиблими.

За інформацією Reuters, у суботу суд звільнив під заставу керуючого будівельним майданчиком, вантажівка якої, за офіційними даними, спровокувала аварію. Він заплатив заставу в розмірі 17 525 доларів.