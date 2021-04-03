Аварія поїзда на Тайвані: пошуки загиблих тривають, в країні оголошено траур

Після залізничної катастрофи на Тайвані, яка відбулася 2 квітня, рятувальники продовжують пошуки жертв. На місці події витягують сильно пошкоджені вагони з тунелю.
Про це пише DW.
На даний момент відомо, що в результаті аварії загинули не менше 50 осіб, ще 175 отримали травми і госпіталізовані. Всього в поїзді було близько 500 осіб.
Президент країни Цай Інвень відвідала в лікарні тих, хто вижив, і обіцяла допомогу постраждалим. На Тайвані оголосили траур за загиблими.
За інформацією Reuters, у суботу суд звільнив під заставу керуючого будівельним майданчиком, вантажівка якої, за офіційними даними, спровокувала аварію. Він заплатив заставу в розмірі 17 525 доларів.
Раніше повідомлялося, що ця аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за чотири десятиліття.
РБК-Україна писало, що за попередніми даними, причиною катастрофи став будівельний вантажівка, який з'їхав зі схилу і врізався в поїзд, який виїжджав з тунелю.