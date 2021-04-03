Крушение поезда на Тайване: поиски погибших продолжаются, в стране объявлен траур

После железнодорожной катастрофы на Тайване , которая произошла 2 апреля, спасатели продолжают поиски жертв. На месте события извлекают сильно поврежденные вагоны из тоннеля.

На данный момент известно, что в результате аварии погибли не менее 50 человек, еще 175 получили травмы и госпитализированы. Всего в поезде было около 500 человек.

Президент страны Цай Инвэнь посетила выживших в больнице и обещала пострадавшим помощь. На Тайване объявили траур по погибшим.

По информации Reuters, в субботу суд освободил под залог управляющего строительной площадкой, грузовик которой, по официальным данным, спровоцировал аварию. Он заплатил залог в размере 17 525 долларов.