Крушение поезда на Тайване: поиски погибших продолжаются, в стране объявлен траур

После железнодорожной катастрофы на Тайване, которая произошла 2 апреля, спасатели продолжают поиски жертв. На месте события извлекают сильно поврежденные вагоны из тоннеля.
Об этом пишет DW.
На данный момент известно, что в результате аварии погибли не менее 50 человек, еще 175 получили травмы и госпитализированы. Всего в поезде было около 500 человек.
Президент страны Цай Инвэнь посетила выживших в больнице и обещала пострадавшим помощь. На Тайване объявили траур по погибшим.
По информации Reuters, в субботу суд освободил под залог управляющего строительной площадкой, грузовик которой, по официальным данным, спровоцировал аварию. Он заплатил залог в размере 17 525 долларов.
Ранее сообщалось, что эта авария стала крупнейшей железнодорожной катастрофой на острове по крайней мере за четыре десятилетия.
РБК-Украина писало, что по предварительным данным, причиной катастрофы стал строительный грузовик, который съехал со склона и врезался в поезд, который выезжал из туннеля.