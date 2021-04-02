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В результаті аварії поїзда на Тайвані загинули вже понад 50 осіб

Новость на русском → П'ятниця 02 квітня 2021 18:11
В результаті аварії поїзда на Тайвані загинули вже понад 50 осіб Фото: аварії поїзда (скріншот відео, facebook.com/hualienfastnews1)
Автор: Инна Собора

Кількість жертв в результаті краху поїзда на Тайвані перевищила 50 осіб. Ще 146 людей потрапили до лікарні.

Про це пише DW.

Поїзд зійшов з рейок, коли їхав через тунель в східній частині острова. Деякі вагони врізалися в стіну тунелю.

Людей з поїзда діставали рятувальники. Чотири вагони були сильно пошкоджені, а доступ до них був утруднений.

Всього в поїзді перебувало 490 пасажирів. Серед жертв аварії один громадянин Франції

Катастрофа сталася з-за вантажівки без водія, який викотився з прилеглої будівництва на рейки перед виїздом з тунелю.

Раніше повідомлялося, що ця аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за чотири десятиліття.

Нагадаємо, раніше у Єгипті зіткнулися два пасажирських потяги. В результаті інциденту загинули понад 30 осіб.

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