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Аварія поїзда на Тайвані: пошуки загиблих тривають, в країні оголошено траур

Новость на русском → Субота 03 квітня 2021 15:40
Аварія поїзда на Тайвані: пошуки загиблих тривають, в країні оголошено траур Фото: місце аварії (twitter com nelsondordelly)
Автор: Инна Собора

Після залізничної катастрофи на Тайвані, яка відбулася 2 квітня, рятувальники продовжують пошуки жертв. На місці події витягують сильно пошкоджені вагони з тунелю.

Про це пише DW.

На даний момент відомо, що в результаті аварії загинули не менше 50 осіб, ще 175 отримали травми і госпіталізовані. Всього в поїзді було близько 500 осіб.

Президент країни Цай Інвень відвідала в лікарні тих, хто вижив, і обіцяла допомогу постраждалим. На Тайвані оголосили траур за загиблими.

За інформацією Reuters, у суботу суд звільнив під заставу керуючого будівельним майданчиком, вантажівка якої, за офіційними даними, спровокувала аварію. Він заплатив заставу в розмірі 17 525 доларів.

Раніше повідомлялося, що ця аварія стала найбільшою залізничною катастрофою на острові принаймні за чотири десятиліття.

РБК-Україна писало, що за попередніми даними, причиною катастрофи став будівельний вантажівка, який з'їхав зі схилу і врізався в поїзд, який виїжджав з тунелю.

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