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В Кропивницком районе и Кривом Роге раздались взрывы

Понедельник 08 июля 2024 10:25
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В Кропивницком районе и Кривом Роге раздались взрывы Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Кривом Роге и Кропивницком районе во время воздушной тревоги прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное".

"В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении.

Воздушные силы сообщали, что ракеты летят курсом на Кировоградщину. При этом военные добавили, что еще скоростные цели надвигаются на Кировоградщину в северо-западном направлении.

Атаки на Украине

Утром 8 июля российские захватчики устроили массированную атаку на Украину. Во всех областях была объявлена воздушная тревога. При этом россияне для атаки привлекли баллистическое вооружение и ракеты. Также сообщается о взлете МИГ-31К.

В ночь с 7 на 8 июля 2024 года российские оккупанты нанесли ракетный удар по территории Украины с использованием воздушных и наземных пусковых установок. Зафиксированы пуски четырех ракет Х-101 и двух баллистических ракет "Искандер-М".

Силами противовоздушной обороны Украины сбиты три ракеты Х-101 над Житомирской и Черкасской областями.

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