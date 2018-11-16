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СБУ ліквідувала дві нарколобараторії у Черкаській області

Новини » Надзвичайні події    16.11.2018 - 23:59
СБУ ліквідувала дві нарколобараторії у Черкаській області
Фото: затриманя наркоторговців (facebook.com/SecurSerUkraine)

Щомісяця зловмисники виробляли до 10 кілограмів наркотиків на мільйон гривень

У Черкаській області співробітники Служби безпеки України (СБУ) припинили діяльність організованого угруповання наркоторгівців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служу СБУ.

Як повідомляється, під час слідства оперативники встановили, що дванадцять учасників групи налагодили виробництво та збут психотропних речовин. Дві нарколабораторії для виготовлення амфетаміну облаштували у приватному будинку та гаражі Канева. Готовий товар дилери оптом поставляли замовникам у Черкаську та Київську області. 

За попередньою інформацією, в середньому щомісяця зловмисники виробляли до десяти кілограмів наркотиків на суму майже мільйон гривень.

Зазначається, що правоохоронці затримали чотирьох учасників угруповання у виробничому приміщенні під час виготовлення чергової партії психотропів. Під час операції зловмисники чинили збройний опір.

Під час обшуків за місцями проживання та у нарколабораторіях фігурантів справи співробітники СБУ виявили партію амфетаміну, обладнання для виробництва та фасування наркотиків, прекурсори, а також підроблені посвідчення учасників бойових дій. Вилучені речовини та предмети направили на експертизу.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 309, ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 321 Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру в скоєнні злочинів. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для затримання та притягнення до відповідальності інших осіб причетних до протиправної діяльності. 

 

Фото: затриманя наркоторговців у Каневі (facebook.com/SecurSerUkraine)

Нагадаємо, у Київській області поліція ліквідувала міжрегіональну групу наркодилерів і вилучила партію наркотиків на 2 млн гривень. 

Раніше РБК-Україна повідомляло, що співробітники СБУ спільно з Цивільною гвардією Іспанії попередили контрабанду в Україну майже п’яти кілограмів кокаїну. Наркотики знайшли у поштових відправленнях з електроприладами.

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