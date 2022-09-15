У Кропивницькому чутні звуки вибухів

Жителів просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".

Раніше, ввечері 14 вересня, російські окупанти завдали удару по Харкову, у місті та області було оголошено тривогу.

Нагадаємо, 28 липня у Кропивницькому пролунали вибухи. У цей час у місті та Кіровоградській області була оголошена тривога. В результаті обстрілу загинули 5 людей, ще 26 отримали поранення. Ворог вдарив по місту ракетами типу "Калібр".

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