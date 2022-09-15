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В Кропивницком слышны звуки взрывов

Фото: в Кропивницком слышны звуки взрывов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

В Кропивницком ночью слышны звуки взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Жителей просят оставаться в укрытиях и придерживаться правила "двух стен".

Обновлено 00:32

Предварительно, сработала ПВО, сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович. Больше информации будет позже, отметил он.

Ранее, вечером 14 сентября, российские оккупанты нанесли удар по Харькову, в городе и области была объявлена тревога.

Напомним, 28 июля в Кропивницком раздались взрывы. В это время в городе и Кировоградской области была объявлена тревога. В результате обстрела погибли 5 человек, еще 26 получили ранения. Враг ударил по городу ракетами типа "Калибр".

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Кропивницкий