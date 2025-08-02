В шаге от украинского дерби: Костюк победила в Монреале и ждет Ястремскую

Вторая ракетка Украины Марта Костюк (№28 WTA) в трех сетах переиграла представительницу США Маккартни Кесслер (№32 WTA) в матче четвертого круга турнира серии WTA 1000 в Монреале (Канада).
О результате матча сообщает РБК-Украина.
WTA 1000 Монреаль. 1/8 финала, хард
Маккартни Кесслер (США) - Марта Костюк (Украина) - 7:5, 3:6, 3:6
Костюк уверенно стартовала - 3:1, однако впоследствии потеряла преимущество. При счете 5:4 украинка дважды не реализовала сетпойнт и проиграла три гейма подряд - 5:7.
Во второй партии Марта взяла четыре гейма подряд и вышла вперед - 5:2. На этот раз украинка реализовала преимущество - 6:3.
В решающем сете Костюк снова уступала, но сумела перехватить инициативу и оформила камбэк - 6:3. Игра длилась 2 часа и 42 минуты.
Таким образом, 22-летняя украинка впервые в карьере вышла в четвертьфинал WTA 1000 в Монреале и впервые за сезон прошла до этой стадии на турнирах такого уровня.
Для Костюк это был второй личный матч против Кесслер. Первая встреча состоялась на US Open-2024, где украинка также одержала победу.
Марта Костюк демонстрирует уверенную игру на турнире WTA 1000 в Канаде. На старте она одолела чемпионку Уимблдона-2023 Маркету Вондроушову (2:6, 6:3, 6:2). После чего выбила россиянку Дарью Касаткину - 3:6, 6:3, 7:6.
В следующем круге соперницей Костюк станет победительница пары Даяна Ястремская (Украина, №35 WTA) - Елена Рыбакина (Казахстан, №12 WTA).
В случае победы Ястремской состоится первое в истории украинское дерби в четвертьфинале турнира в Монреале.
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