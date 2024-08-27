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Костюк на классе пробилась во второй круг US Open, Стародубцева не совершила сенсацию

Нью-Йорк, Вторник 27 августа 2024 09:38
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Костюк на классе пробилась во второй круг US Open, Стародубцева не совершила сенсацию Фото: Марта Костюк продолжит выступления за океаном (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Марта Костюк и Юлия Стародубцева по-разному стартовали на Открытом чемпионате США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, 1-й раунд, женщины

Кесслер – Костюк – 0:2 (2:6, 3:6)

Азаренко - Стародубцева - 2:1 (3:6, 6:1, 6:1)

Первая ракетка Украины в двух сетах разобралась с хозяйкой кортов Маккартни Кесслер. Костюк завоевала стратегическое преимущество в четвертом гейме, оформив брейк. Закрыла же партию украинка еще одной взятой на подаче американки подачей.

Кесслер попыталась перехватить инициативу в начале второго сета. С брейком она повела 2:0, но Костюк сумела изменить ход событий внутри отрезка. Украинская теннисистка ответила на выпад сопернице двумя брейками и вышла в следующий раунд.

Стародубцева же попыталась устроить неожиданность в противостоянии с белорусской Викторией Азаренко. Украинка стартовала с четырех взятых геймов подряд. Оппонентка немного пришла в себя, но было уже поздно – дебютантка соревнований повела в счете.

Впрочем, развить успех Стародубцева не смогла. Азаренко выиграла два следующих сета с одинаковым счетом (6:1). В первом случае белорусская теннисистка оформила два брейка, а во втором – целых три. В конце концов путевку в следующий круг турнира забрала Азаренко.

В рамках 1/32 финала Костюк встретится с британкой Гарриет Дарт. Еще одну пару этого раунда составили украинки Элина Свитолина и Ангелина Калинина. Оба поединка пройдут 28 августа.

К слову, ранее вспомнили лучшие выступления украинских теннисисток на US Open.

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